Игра Baldur’s Gate 3 вышла на рекорд по количеству одномоментных игроков в Steam

После того, как ролевая игра Baldur’s Gate III вышла в ранний доступ, она вызвала устойчивый, но относительно невысокий интерес игроков. При своей премьере в октябре 2020 года она установила рекорд по количеству игроков на платформе Steam: около 74 тысячи человек. В последующие периоды одновременно в игре присутствовало от 2 до 10 тысяч игроков.

Однако всё изменилось после того, как игра вышла из раннего доступа: в соответствии с данными SteamDB, Baldur’s Gate III установила несколько рекордов по посещаемости. Сервис отметил, что одновременно в Забытые Королевства отправилось целых 185 437 игроков. В то же время, Steam отображает значительно более скромную цифру: 71 222 игрока.

Стоит отметить, что Baldur’s Gate 3 доступна не только на платформе Steam, но также и на GOG, но точных данных о количестве игроков на последней платформе нет. Вполне возможно, что аудитория поклонников игры без DRM оказалась также значительной.