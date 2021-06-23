Игра Aliens: Fireteam Elite выйдет на консоли 24 августа 2021 года

Разработчики и издатели кооперативного шутера Aliens: Fireteam раскрыли дату выхода и название игры.

Ее новое название будет Aliens: Fireteam Elite и с 24 августа. Ее смогут скачать владельцы консолей Xbox One, Xbox Series X и S, а также PlayStation 5, PlayStation 4 и PC.

Aliens: Fireteam Elite уже доступна для предзаказа, причем предлагается не только обычная версия, но также и расширенная с набором Endeavor Veteran и пропуском Endeavor.

История Aliens: Fireteam Elite происходит во вселенной «Чужого». В новой версии проект команда состоит из трех человек, которым нужно будет пройти четыре сюжетные кампании, в каждой из которых будут три миссии.

