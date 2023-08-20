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IGN опубликовало новый геймплей экшена Black Myth Wukong

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Издание IGN опубликовало новый геймплейный ролик экшена под названием «Black Myth Wukong», который уже приобрел в Сети прозвище «китайский God of War». Сюжет игры строится на основе китайской классической литературной работы «Путешествие на Запад». Игрок в роли примата отправится в увлекательное путешествие, полное испытаний и чудес, в поисках истины, заложенной в великой легенде прошлого.

IGN опубликовало новый геймплей экшена Black Myth Wukong

Геймплей Black Myth Wukong действительно напоминает структуру игры God of War, особенно благодаря динамичным сражениям с впечатляющими комбинациями атак. В ролике демонстрируются схватки с боссами, такими как гигантский тигр, макака и скорпион. Главный герой использует восточные боевые искусства и магические способности в битвах с ними.

Игра «Black Myth Wukong» разрабатывается исключительно для ПК и использует движок Unreal Engine 5. На данный момент нет точной даты релиза, но возможно, что она будет объявлена на мероприятии gamescom 2023.

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