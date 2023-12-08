Главная » Новости

iFixit: выявлен лидер по ремонтопригодности среди смартфонов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 384 Опубликовано

Эксперты компании iFixit провели разборку смартфона Fairphone 5 и остались приятно удивлены его характеристиками. Согласно результатам разбора, Fairphone 5 набрал максимальное количество баллов по ремонтопригодности — 10 из 10.
Одним из главных плюсов смартфона является его модульная конструкция, которая обеспечивает легкий доступ к важным компонентам, а также возможность приобретения запасных частей по разумной цене. Важно отметить, что производитель предоставляет всю необходимую информацию о ремонте, что делает процесс более удобным.

В целом, эксперты отмечают, что Fairphone 5 сохраняет лучшие характеристики предыдущих моделей и вносит некоторые хорошо продуманные улучшения в процесс ремонта, включая возможность индивидуальной замены камер. Однако самой сложной задачей является замена датчика отпечатков пальцев. Замена экрана, аккумулятора, камеры и других технических компонентов не вызвала проблем.

Интересно отметить, что Fairphone обозначает разъемы антенных кабелей, чтобы пользователь не перепутал их при подключении.
Fairphone 5 был представлен на выставке IFA 2023. Известно, что устройство будет получать основные обновления до Android 18 в течение пяти лет, а также получит патчи безопасности в течение трех лет. Это означает, что прошивка будет актуальной до 2031 года.

iFixit: выявлен лидер по ремонтопригодности среди смартфонов iFixit: выявлен лидер по ремонтопригодности среди смартфонов

Fairphone 5 iFixit
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.