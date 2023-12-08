iFixit: выявлен лидер по ремонтопригодности среди смартфонов

Эксперты компании iFixit провели разборку смартфона Fairphone 5 и остались приятно удивлены его характеристиками. Согласно результатам разбора, Fairphone 5 набрал максимальное количество баллов по ремонтопригодности — 10 из 10.

Одним из главных плюсов смартфона является его модульная конструкция, которая обеспечивает легкий доступ к важным компонентам, а также возможность приобретения запасных частей по разумной цене. Важно отметить, что производитель предоставляет всю необходимую информацию о ремонте, что делает процесс более удобным.

В целом, эксперты отмечают, что Fairphone 5 сохраняет лучшие характеристики предыдущих моделей и вносит некоторые хорошо продуманные улучшения в процесс ремонта, включая возможность индивидуальной замены камер. Однако самой сложной задачей является замена датчика отпечатков пальцев. Замена экрана, аккумулятора, камеры и других технических компонентов не вызвала проблем.

Интересно отметить, что Fairphone обозначает разъемы антенных кабелей, чтобы пользователь не перепутал их при подключении.

Fairphone 5 был представлен на выставке IFA 2023. Известно, что устройство будет получать основные обновления до Android 18 в течение пяти лет, а также получит патчи безопасности в течение трех лет. Это означает, что прошивка будет актуальной до 2031 года.