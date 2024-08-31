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iFixit оценили новый Pixel 9 Pro: легко разобрать, но сложно ремонтировать

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Специалисты из iFixit разобрали новый флагманский смартфон Google — Pixel 9 Pro XL, и выявили несколько изменений в его конструкции, которые облегчают разборку.

Одним из основных новшеств является возможность разбирать устройство как с передней, так и с задней стороны. Это упрощает доступ к компонентам: для замены дисплея не нужно разбирать весь корпус, а чтобы добраться до аккумулятора, не обязательно снимать экран.

Однако, несмотря на наличие специальных «язычков» для извлечения батареи, процесс оказался непростым, и экспертам потребовалось время, чтобы достать её из корпуса.

Также Google разместила порт USB на отдельной плате вместе со слотом для SIM-карты, что упрощает и удешевляет замену этих элементов, если в этом возникнет необходимость. Динамик также находится на отдельной плате.

Тем не менее ремонт Pixel 9 Pro XL остаётся сложной задачей. Эксперты оценили его ремонтопригодность всего в 5 баллов из 10.

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