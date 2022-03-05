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IFixit: новые Samsung Galaxy S22 и Samsung S22 Ultra оказалось очень сложно починить

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Специалисты iFixit добрались до смартфонов серии Samsung Galaxy S22 и вынесли им вердикт по ремонтопригодности.
Samsung Galaxy S22 уже доступен на российском рынке. Устройства поступили в продажу 1 марта и пока аппарат новый, никто не задумывается о его ремонте.

Но iFixit всегда оценивают устройство на ремонтопригодность. У них для этого даже есть собственная шкала, которая позволяет оценить насколько смартфон будет легко ремонтировать.

IFixit: новые Samsung Galaxy S22 и Samsung S22 Ultra оказалось очень сложно починить

В Samsung Galaxy S22 мастерам пришлось столкнуться с большим количеством крепкого клея, а это значительно затрудняет ремонт смартфона.

Единственным «плюсом» в Galaxy S22 назвали стандартные винты Philips. Во всем остальном смартфоны очень сложные в ремонте, особенно при ремонте дисплея.

В итоге Samsung Galaxy S22 получили 3 балла из 10 возможных. Для сравнения iPhone 13 Pro набрал 6 баллов из 10.

Samsung Galaxy S22
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

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