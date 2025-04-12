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Идет тряска: у Samsung Galaxy S25 Ultra возникли серьезные проблемы с камерой

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Samsung Galaxy S25 Ultra получил обновление камеры, но некоторые пользователи столкнулись с серьёзной проблемой.

Владельцы устройства сообщают, что камера сильно дрожит и вибрирует, что делает её непригодной для использования. Эта проблема наблюдается в разных режимах камеры и даже при использовании сторонних приложений, таких как Snapchat.

Сначала считалось, что причиной может быть неисправность оптической стабилизации изображения, однако у сверхширокоугольной камеры S25 Ultra такой функции нет.

Это может указывать на проблемы с аппаратным обеспечением, связанным с фокусировкой. Некоторые пользователи также заметили, что проблемы возникли после обновления программного обеспечения.

Некоторые владельцы уже обращались в сервисные центры, где их камеры были заменены, и проблема была признана аппаратной.

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