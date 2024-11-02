IDC: спрос на планшеты в мире увеличился на рекордные 20,4%

В третьем квартале 2024 года мировые поставки планшетов увеличились на 20,4% и составили 39,6 миллиона устройств, согласно данным IDC. Рост продаж в 20,4% стал рекордным за последние годы.
Оптимизм на рынке связан с выходом обновлённых моделей и подготовкой к большому сезону.
Основные результаты производителей в отчетный период:
- Apple
- Поставки: 12,6 млн устройств
- Доля рынка: 31,7%
- Рост: 1,4%
- Успех нового iPad Air способствовал росту, но продажи iPad Pro оказались ниже ожиданий из-за высоких цен.
- Samsung
- Поставки: 7,1 млн устройств
- Доля рынка: 17,9%
- Рост: 18,3%
- Увеличение продаж связано с новыми премиум-моделями, такими как Galaxy Tab S10 Ultra, и успешными бюджетными моделями Galaxy A9.
- Amazon.com
- Поставки: 4,6 млн устройств
- Доля рынка: 11,6%
- Рост: 111,3%
- Возвращение в топ-5 произошло благодаря обновлению модели Fire HD 8 и успешным предложениям во время Prime Day.
- Huawei
- Поставки: 3,3 млн устройств
- Доля рынка: 8,2%
- Рост: 44,1%
- Рост поставок поддержан новыми продуктами, такими как MatePad SE 11, которые предлагают хорошую цену.
- Lenovo
- Поставки: 3,0 млн устройств
- Доля рынка: 7,6%
- Рост: 14,7%
- Успех на коммерческом рынке и рост спроса в Китае и Западной Европе способствовали увеличению поставок.
Общие тенденции
По всей видимости, внедрение искусственного интеллекта в планшеты привлекает внимание покупателей и может способствовать повышению розничных цен.
Аналитик IDC Анурупа Натарадж отметила, что возможности для роста включают сотрудничество с образовательными учреждениями и интеграцию ИИ для улучшения пользовательского опыта.
С учётом всех факторов, рынок планшетов демонстрирует положительные тренды, что может привести к дальнейшему росту в будущем.