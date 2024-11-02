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IDC: спрос на планшеты в мире увеличился на рекордные 20,4%

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В третьем квартале 2024 года мировые поставки планшетов увеличились на 20,4% и составили 39,6 миллиона устройств, согласно данным IDC. Рост продаж в 20,4% стал рекордным за последние годы.

Оптимизм на рынке связан с выходом обновлённых моделей и подготовкой к большому сезону.

Основные результаты производителей в отчетный период:

  1. Apple
    • Поставки: 12,6 млн устройств
    • Доля рынка: 31,7%
    • Рост: 1,4%
    • Успех нового iPad Air способствовал росту, но продажи iPad Pro оказались ниже ожиданий из-за высоких цен.
  2. Samsung
    • Поставки: 7,1 млн устройств
    • Доля рынка: 17,9%
    • Рост: 18,3%
    • Увеличение продаж связано с новыми премиум-моделями, такими как Galaxy Tab S10 Ultra, и успешными бюджетными моделями Galaxy A9.
  3. Amazon.com
    • Поставки: 4,6 млн устройств
    • Доля рынка: 11,6%
    • Рост: 111,3%
    • Возвращение в топ-5 произошло благодаря обновлению модели Fire HD 8 и успешным предложениям во время Prime Day.
  4. Huawei
    • Поставки: 3,3 млн устройств
    • Доля рынка: 8,2%
    • Рост: 44,1%
    • Рост поставок поддержан новыми продуктами, такими как MatePad SE 11, которые предлагают хорошую цену.
  5. Lenovo
    • Поставки: 3,0 млн устройств
    • Доля рынка: 7,6%
    • Рост: 14,7%
    • Успех на коммерческом рынке и рост спроса в Китае и Западной Европе способствовали увеличению поставок.

Общие тенденции

По всей видимости, внедрение искусственного интеллекта в планшеты привлекает внимание покупателей и может способствовать повышению розничных цен.

Аналитик IDC Анурупа Натарадж отметила, что возможности для роста включают сотрудничество с образовательными учреждениями и интеграцию ИИ для улучшения пользовательского опыта.

С учётом всех факторов, рынок планшетов демонстрирует положительные тренды, что может привести к дальнейшему росту в будущем.

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