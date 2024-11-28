IDC прогнозирует заметный рост рынка смартфонов в 2024 году, но внедрение ИИ на это не влияет

Мировые поставки смартфонов могут вырасти на 6,2% в 2024 году, что составит 1,24 миллиарда устройств, по прогнозам International Data Corporation (IDC). Ранее ожидался рост на 5,8%, до 1,23 миллиарда.

Улучшение прогноза связано с тем, что рынок вырос на 3,2% в третьем квартале. В период с 2023 по 2028 годы среднегодовые темпы роста рынка смартфонов ожидаются на уровне 2,6%.

Набила Попал, директор по исследованиям IDC, отметила, что генеративный искусственный интеллект остаётся важной темой, но пока не влияет на спрос.

Для развития этой технологии нужны дополнительные инвестиции. Ожидается, что поддержка ИИ сначала появится во флагманских устройствах, а затем и в более доступных смартфонах, что может увеличить их долю на рынке до 70% к 2028 году.

Продажи Android-смартфонов в этом году вырастут на 7,6%, а рост продаж iPhone будет скромным — всего 0,4%. В 2025 году темпы роста продаж iPhone могут ускориться до 3,1%, а у устройств на Android замедлиться до 1,7%.