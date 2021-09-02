IDC: мир произведет 1,37 миллиарда смартфонов в 2021 году

Рост Apple опережает рост Android, а поставки 5G растут, несмотря на высокие цены.

По данным аналитической компании IDC, в 2021 году будет поставлено 1,37 миллиарда смартфонов, и 570 миллионов из них будут готовы к 5G.

В последнем отчете компании Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker прогнозируется рост на 7,4% для достижения этого колоссального числа, но также отмечается, что «поставкам в 2021 году удалось продемонстрировать минимальный рост по сравнению с объемами 2019 года (до пандемии)».

По прогнозам, поставки устройств Apple вырастут на 13,8%, а поставки устройств Android — на 6,2%. Телефоны премиум-класса по-прежнему пользуются спросом, и поставки комплектов по цене от 1000 долларов США выросли на 116% в годовом исчислении по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

В 2021 году человеческое население Земли достигнет 7,9 миллиарда человек. Таким образом, урожай смартфонов в этом году означает, что каждый шестой из нас получит новый телефон. IDC прогнозирует рост поставок на 3,4% как в 2022, так и в 2023 году. ®