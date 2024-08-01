IDC: до 70% мирового рынка к 2028 году займут смартфоны с ИИ

Согласно отчету International Data Corporation (IDC), к 2028 году смартфоны с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) займут до 70% мирового рынка.

Ожидается, что в ближайшие несколько лет эти устройства будут активно завоевывать популярность.

По прогнозам IDC, в 2024 году поставки ИИ-смартфонов вырастут на 363% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 234,2 миллиона единиц, что составит 19% рынка.

В дальнейшем ожидается продолжение роста, и к 2028 году на рынке будет выпущено 912 миллионов таких устройств.

Аналитики определяют ИИ-смартфоны как устройства, оснащенные нейронными процессорами, способные выполнять не менее 30 тераопераций в секунду.

Набила Попал, старший директор по исследованиям в IDC, отметила, что внедрение Gen AI в смартфоны является беспрецедентным событием в истории мобильных технологий. Прорыв на рынке ожидается в 2026 году.