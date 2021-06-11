Хотя на этой неделе все внимание приковано к новому программному обеспечению Apple, включая iOS 15, watchOS 8 и macOS Monterey, компания также добавляет некоторые новые функции в свои веб-приложения.

В частности, веб-версия iCloud Mail получает переработанный интерфейс, который в настоящее время доступен в бета-версии.

При входе на веб-сайт бета-версии iCloud пользователи найдут обновленную версию веб-приложения Mail. Новый дизайн больше похож на текущее приложение Mail, доступное на iPad и Mac, поскольку оно имеет более чистый интерфейс с более толстыми значками.

Предыдущее веб-приложение Mail, которое остается доступным через официальный веб-сайт iCloud, по-прежнему имеет элементы интерфейса iOS 7 со сверхтонкими шрифтами и значками. Теперь кажется, что Apple, наконец, привносит более современный вид в Интернет iCloud, начиная с почты — другие веб-приложения iCloud по-прежнему имеют старый дизайн даже на бета-сайте.

Еще одно различие между старой и новой почтой iCloud в Интернете — это панель составления писем, которая теперь появляется в том же окне, в то время как старая панель отображает панель составления в отдельном окне.

Ниже приведены несколько снимков экрана, на которых сравниваются две версии веб-приложения Mail:

Пока нет информации о том, когда новая почта iCloud в Интернете станет доступна для всех, Apple, скорее всего, перейдет на новый дизайн позже в этом году с выпуском iOS 15 и других обновлений. Если вы хотите опробовать новое веб-приложение iCloud Mail, просто войдите в систему со своим Apple ID на сайте beta.icloud.com.