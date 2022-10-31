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Ice Universe: Samsung Galaxy S23 Ultra будет иметь самое высокое соотношение экрана к корпусу

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Китайские производители аксессуаров всегда идут на опережение, зачастую они начинают выпускать защитные стекла и чехлы задолго до презентации смартфонов.
Также они становятся источниками утечек, в которых и раскрывают дизайн смартфона.
В этот раз авторитетный инсайдер Ice Universe в Сети опубликовал несколько снимков защитных стекол для телефонов Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra.

Стекла показывают, что флагманская серия получит минимальные рамки. Samsung Galaxy S23 Ultra получит самое высокое соотношение экрана к корпусу. Но тут же источник снимков отмечает, что пока рано судить об экранах смартфонов по рамкам защитных стекол.

Ice Universe: Samsung Galaxy S23 Ultra будет иметь самое высокое соотношение экрана к корпусу Ice Universe: Samsung Galaxy S23 Ultra будет иметь самое высокое соотношение экрана к корпусу Ice Universe: Samsung Galaxy S23 Ultra будет иметь самое высокое соотношение экрана к корпусу Ice Universe: Samsung Galaxy S23 Ultra будет иметь самое высокое соотношение экрана к корпусу Ice Universe: Samsung Galaxy S23 Ultra будет иметь самое высокое соотношение экрана к корпусу

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