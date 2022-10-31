Ice Universe: Samsung Galaxy S23 Ultra будет иметь самое высокое соотношение экрана к корпусу

Китайские производители аксессуаров всегда идут на опережение, зачастую они начинают выпускать защитные стекла и чехлы задолго до презентации смартфонов.

Также они становятся источниками утечек, в которых и раскрывают дизайн смартфона.

В этот раз авторитетный инсайдер Ice Universe в Сети опубликовал несколько снимков защитных стекол для телефонов Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra.

Стекла показывают, что флагманская серия получит минимальные рамки. Samsung Galaxy S23 Ultra получит самое высокое соотношение экрана к корпусу. Но тут же источник снимков отмечает, что пока рано судить об экранах смартфонов по рамкам защитных стекол.