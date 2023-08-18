Ice Universe показал концепт полностью безрамочного смартфона Samsung без кнопок

Компания Samsung Display продемонстрировала концепт полностью безрамочного экрана под названием «All Around Full Screen», который покрывает всю переднюю панель смартфона. Этот концепт был показан на презентации, и фотография была опубликована инсайдером Ice Universe в китайской социальной сети Weibo.

На изображении видно, что экран имеет отверстия для микрофона и динамика, но не имеет зарядного порта. Это может указывать на возможное использование беспроводной зарядки или других альтернативных методов подачи энергии в будущих смартфонах.

Особенностью этого концепта является также изогнутый дисплей, который полностью покрывает переднюю панель устройства, не имея рамок или вырезов. Кроме того, боковые грани экрана будут функциональными и могут использоваться для регулировки громкости и яркости.

Пока нет информации о том, когда именно такой смартфон может появиться на рынке.

В прошлом, в 2019 году, компания Meizu также представила концепт смартфона под названием «Zero», который также не имел разъемов, кнопок и даже динамика. Однако этот гаджет так и не появился в продаже.