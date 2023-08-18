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Ice Universe показал концепт полностью безрамочного смартфона Samsung без кнопок

Автор На чтение 1 мин Просмотров 80 Опубликовано

Компания Samsung Display продемонстрировала концепт полностью безрамочного экрана под названием «All Around Full Screen», который покрывает всю переднюю панель смартфона. Этот концепт был показан на презентации, и фотография была опубликована инсайдером Ice Universe в китайской социальной сети Weibo.

Ice Universe показал концепт полностью безрамочного смартфона Samsung без кнопок

На изображении видно, что экран имеет отверстия для микрофона и динамика, но не имеет зарядного порта. Это может указывать на возможное использование беспроводной зарядки или других альтернативных методов подачи энергии в будущих смартфонах.

Особенностью этого концепта является также изогнутый дисплей, который полностью покрывает переднюю панель устройства, не имея рамок или вырезов. Кроме того, боковые грани экрана будут функциональными и могут использоваться для регулировки громкости и яркости.

Пока нет информации о том, когда именно такой смартфон может появиться на рынке.

В прошлом, в 2019 году, компания Meizu также представила концепт смартфона под названием «Zero», который также не имел разъемов, кнопок и даже динамика. Однако этот гаджет так и не появился в продаже.

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