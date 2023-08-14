Ice Universe: новые подробности о следующем флагмане Samsung Galaxy S24 Ultra

Недавние сведения свидетельствуют о том, что Samsung не намерена вносить изменения в скорость зарядки или емкость аккумулятора своего следующего флагмана Galaxy S24 Ultra. Компания планирует оставить аккумулятор емкостью 5000 мАч и зарядное устройство мощностью 45 Вт, аналогично модели S23 Ultra.

Однако по всей видимости, корейская компания все же обеспечит S24 Ultra значительно улучшенной оптикой телеобъектива.

Известный информатор Ice Universe сообщает, что предстоящий флагман Galaxy S24 Ultra будет оснащен новым датчиком камеры с 3-кратным оптическим зумом. Данный датчик будет иметь разрешение 50 Мп, физический размер 1/2,52 дюйма и пиксели размером 0,7 мкм.

Интересно, однако, что S24 Ultra планируется сохранить тот же 10-мегапиксельный датчик, что и в моделях S23 Ultra и S22 Ultra для 10-кратного зума. Любые улучшения в функции дальнего зума будут зависеть от усовершенствований в оптике и программном обеспечении.

Учитывая, что Galaxy S24 Ultra будет использовать тот же 200-мегапиксельный датчик ISOCELL HP2, что и S23 Ultra, как основную камеру, вероятность значительного улучшения общей производительности камеры представляется низкой.

Внедрение нового 50-мегапиксельного датчика, по мнению многих, выглядит впечатляюще в сравнении с 10-мегапиксельным датчиком в прошлогодней модели телефона, однако стоит отметить, что он всё равно не будет лидировать в своем классе.

К примеру, OPPO Find X6 Pro уже обладает 50-мегапиксельной камерой с 3-кратным оптическим зумом, при этом имея существенно больший размер сенсора 1/1,56 дюйма.