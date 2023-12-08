iPhone 16 может обзавестись революционным блоком вспышки

Смартфоны Apple могут получить революционную подсветку. По информации авторитетного инсайдера Ice Universe, в следующем поколении iPhone, который ожидается в сентябре 2024 года, может появиться новый элемент — квадратная вспышка с закругленными углами, вокруг блока камеры. Ice Universe предоставил рендеры, показывающие возможный дизайн этой новой функции.

Предположительно, встроенная в iPhone 16 Pro Max квадратная вспышка будет способствовать улучшению качества ночной фотографии.

Круглая вспышка, использовавшаяся в предыдущих моделях, может быть заменена или изменена, чтобы освободить место для других датчиков или камер. Ожидается, что новый тип вспышки будет обладать более ярким светом, а также пользователь сможет настроить цветовую температуру освещения для достижения лучшего баланса белого на снимках.

Ice Universe также отметил, что Apple уже запатентовала дизайн блока камеры с кольцевой вспышкой. Однако стоит отметить, что другие производители смартфонов, такие как Nothing Phone (1) и (2), также использовали кольцевую подсветку в своих устройствах.

Ice Universe является надежным источником информации. Ранее, этот инсайдер первым раскрыл дизайн iPhone 14 Pro с вырезом Dynamic Island и до официального анонса узнал, что iPhone 15 Pro будет изготовлен из титана.