IBM и NASA разработали ИИ-модель для геоанализа по спутниковым снимкам

В начале этого года, компания IBM и NASA заключили соглашение о создании и доступе к открытой ИИ-платформе для геопространственного анализа спутниковых снимков. Новый инструмент, использующий данные из базы NASA, основанные на спутниковых снимках от европейского спутника Sentinel-2, будет значительно упрощать анализ геоданных и помогать ученым в лучшем понимании климатических изменений и перспектив.

Шрирам Рагхаван, вице-президент IBM Research AI, подчеркнул важную роль технологий с открытым исходным кодом в ускорении исследований изменения климата. Объединив усилия IBM с хранилищем спутниковых данных NASA и предоставив доступ к ним на платформе с открытым исходным кодом HuggingFace, исследователи смогут применять силу сотрудничества для более эффективных решений, которые способствуют улучшению состояния нашей планеты.

Мультиспектральные изображения с разрешением 30 метров на пиксель собранные за прошедший год со спутника NASA обрабатываются с помощью модели IBM watsonx.ai. Платформа HuggingFace предоставляет все необходимые средства для использования этого инструмента. Помимо прогностических задач, связанных с климатом планеты, платформа также поможет отвечать на вопросы, связанные с землепользованием, вырубками, пожарами, наводнениями и другими проблемами.

Ожидается, что появление «разумного» интерфейса для анализа мультиспектральных спутниковых снимков приведет к прогрессу в науке и поможет разрабатывать практические решения для экономики, сельского хозяйства, строительства и других отраслей, зависимых от погодных условий. Этот инструмент обещает сделать геопространственный анализ более доступным и эффективным даже для тех, кто не является специалистом в данной области.