ИБ-эксперт Бодров предупредил россиян об опасности случайного QR-кода на улице

Согласно сообщению издания «Газета.Ru», случайные QR-коды, которые можно встретить на улицах, могут представлять угрозу для смартфонов.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества, Сергей Бодров, предупредил о том, что сканирование таких QR-кодов может привести к загрузке вирусного ПО на устройство или запуску других вредоносных действий.

Он отметил, что QR-коды могут быть использованы для установки программного обеспечения, определения местоположения и даже создания событий в календаре, где может содержаться контент социальной инженерии, побуждающий пользователей к нежелательным действиям, например, переходу по опасным ссылкам. Поэтому сканирование случайных QR-кодов просто из любопытства может быть потенциально опасным.

Главная опасность заключается в том, что нельзя проверить содержимое QR-кода без его сканирования. Поэтому Бодров рекомендует анализировать косвенные признаки для обеспечения безопасности. Например, если QR-код находится у товара или экспоната на кассе магазина или на выставке, то его назначение обычно ясно. Однако, если QR-код расположен на стене в общественном месте или в укромном уголке на улице, лучше не рисковать и не сканировать его с помощью камеры смартфона.

Специалист также настоятельно не рекомендует скачивать сторонние приложения для сканирования QR-кодов на смартфон, так как они сами могут содержать вредоносные функции.

Большинство современных смартфонов уже имеют встроенный сканер, и камеры телефонов могут справляться со сканированием как штрих-кодов, так и QR-кодов, отмечается в сообщении.

Таким образом, необходимо быть осторожными при сканировании случайных QR-кодов на улице и следовать рекомендациям специалистов для обеспечения безопасности своего смартфона.