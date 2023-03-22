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I съезд Конфедерации городов комьюнити прошел в Москве

Автор На чтение 2 мин Просмотров 15 Опубликовано

В российской столице 17 марта 2023 года прошел I съезд Конфедерации городов комьюнити (КГК). Инициатором конференции, посвященной строительству новой малоэтажной России, выступил Игорь Рыбаков, председатель Конфедерации, участник списка Forbes-100 богатейших бизнесменов России, совладелец группы компаний «Технониколь». 

Организовала и провела мероприятие Ольга Благовещенская, специалист в области недвижимости и земельных правоотношений. Участниками события стали инвесторы, подрядчики, девелоперы и другие игроки рынка ИЖС. В их числе – ПАО «Инград», Банк ДОМ.РФ, Циан, Альфа-Банк, группа компаний «Самолет», Российская Гильдия Риэлторов и другие.

Конфедерация городов комьюнити стала революционной на рынке недвижимости, где для улучшения своих же стандартов собираются все участники рынка. Главное направление деятельности КГК – создание условий для массовой застройки и переселения людей в доступные частные домовладения с новым качеством жизни, среды и окружения.

КГК разработала параметры нового качества жизни, в соответствии с которыми будет реализовываться цель членов конфедерации – строительство и ввод в эксплуатацию ежегодно свыше 10 млн кв. м доступного жилья. Для этого сейчас ведется разработка инструментов проектного финансирования и ипотечного кредитования, выстраивается взаимодействие с органами власти.

Участники съезда КГК приняли решение о создании Единого классификатора ИЖС и оценки качества жизни. Этим займется сформированная на конференции рабочая группа, которая учтет мнение комьюнити и подготовит документы для утверждения классификатора.

Также на съезде спикеры рассказали о стратегиях инвестиций в высокодоходную землю и ИЖС, представили анализ рынка загородной недвижимости, рассказали о потребностях клиентов. Темы опубликованы в программе съезда КГК.

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