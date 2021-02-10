Hyundai представила многофункционального робота-доставщика Tiger X-1

Hyundai представила многофункционального робота-доставщика Tiger X-111.02.2021 00:18
Hyundai сейчас ведет разработку не только гражданских классических автомобилей и электрокаров, но также вездеходов, способных работать в экстремальных условиях и даже на космических объектах.
Одним из таких уникальных вездеходов стал концепт Tiger-X, который получил безграничные возможности по передвижению на твердой поверхности.
Концепт пока находится в стадии разработки, но его небольшие по размерам прототипы уже существуют, и их можно увидеть в официальном видео.
Tiger-X является полностью автономным роботом на колесах, который способен не только ездить, но также и шагать.
Большинство действий Tiger-X выполняет самостоятельно, а для ориентации у него установлен полноценный набор датчиков.
Также роботом можно управлять дистанционно. Представленный вездеход может доставлять грузы и людей, а еще для него создан коптер, который может доставить автономный Tiger-X в определённую точку. Когда Tiger-X станет коммерческим проектом неизвестно.
Стоит отметить, что Hyundai недавно купила компанию Boston Dynamics. Предположительно в Tiger-X используется большое количество разработок от американских создателей роботов.
Однако официально было заявлено, что при создании Tiger-X были привлечены компании New Horizons, Autodesk и Sundberg-Ferrar.
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