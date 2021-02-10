Hyundai представила многофункционального робота-доставщика Tiger X-1

Hyundai сейчас ведет разработку не только гражданских классических автомобилей и электрокаров, но также вездеходов, способных работать в экстремальных условиях и даже на космических объектах.

Одним из таких уникальных вездеходов стал концепт Tiger-X, который получил безграничные возможности по передвижению на твердой поверхности.

Концепт пока находится в стадии разработки, но его небольшие по размерам прототипы уже существуют, и их можно увидеть в официальном видео.

Tiger-X является полностью автономным роботом на колесах, который способен не только ездить, но также и шагать.

Большинство действий Tiger-X выполняет самостоятельно, а для ориентации у него установлен полноценный набор датчиков.

Также роботом можно управлять дистанционно. Представленный вездеход может доставлять грузы и людей, а еще для него создан коптер, который может доставить автономный Tiger-X в определённую точку. Когда Tiger-X станет коммерческим проектом неизвестно.

Стоит отметить, что Hyundai недавно купила компанию Boston Dynamics. Предположительно в Tiger-X используется большое количество разработок от американских создателей роботов.

Однако официально было заявлено, что при создании Tiger-X были привлечены компании New Horizons, Autodesk и Sundberg-Ferrar.