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Hyundai Motor ведет переговоры о покупке Boston Dynamics

10.11.2020 10:16

SoftBank рассматривает возможность продажи компании по производству робототехники Boston Dynamics компании Hyundai, сообщает Bloomberg.

Boston Dynamics, производитель известного в Интернете четвероногого робота Spot, заявляет, что в настоящее время компания нерентабельна, хотя, согласно отчету, сделка может быть оценена в 1 миллиард долларов. Издание также сообщило, что сделка не завершена и может не состояться.

Boston Dynamics начинался как проект в Массачусетском технологическом институте, а затем был куплен Google в 2013 году. Видео Spot, отражающие реалистичные движения, напоминающие животных, приводят к эффекту зловещей долины, который может вызывать дискомфорт у зрителей, а видеоролики стали вирусными. В 2017 году компанию купил технологический гигант SoftBank.

С июня Spot стал доступен клиентам из США с депозитом в 1000 долларов. Компания предлагает несколько вариантов использования робота, похожего на собаку: «Осматривать опасные, недоступные и удаленные среды, автоматизировать сбор данных на вашем сайте, переносить полезную нагрузку на неструктурированной или неизвестной местности». В сентябре он стал доступен для покупки в Канаде, Европейском Союзе и Великобритании за 74 500 долларов.

Ранее компании использовали Spot как часть «Программы раннего внедрения», что означало, что они могли сдавать робота в аренду при определенных условиях. Если клиенты нарушат соглашение, Boston Dynamics может вернуть робота и прекратить отношения. В рамках этой программы архитектурная фирма Foster and Partners, спроектировавшая Apple Park, Театр Стива Джобса и некоторые из самых узнаваемых магазинов технологического гиганта, использовала Spot на строительном проекте в Лондоне. В августе Ford привез на завод двух роботов.

Spot чем-то напоминает существующий проект от будущего покупателя Hyundai: концептуальный автомобиль Elevate , передвигающийся на четырех роботизированных ногах. Hyundai даже сравнил движение транспортного средства с походкой «как млекопитающих, так и рептилий, позволяя ему двигаться в любом направлении», так же, как Спота часто сравнивают с собакой.

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