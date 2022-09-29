HYPERPC проводят активность с розыгрышем 51-го приза

На радость всем геймерам и любителям Counter-Strike компания-производитель компьютеров премиум-класса HYPERPC запустила конкурс с розыгрышем 51-го подарка.

Возглавляет список призов яркий игровой компьютер LUMEN с особым дизайном в стиле CS:GO:Beast. Что касается остальных 50-и наград – это 40 Steam-ключей к различным играм, а также 10 оригинальных ковриков HYPERPC для мышки.

Розыгрыш проходит в сообществе HYPERPC ВКонтакте до 1-го октября текущего года включительно.

Комплектация игрового ПК

Внутри выделяющегося корпуса кроется 6-ядерный процессор Intel Core i5-12400 с частотой до 4,4 ГГц и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti с 8 ГБ видеопамяти. Оптимальный объем оперативной памяти – 16 ГБ – в двухканальном режиме с частотой 3600 МГц. Быструю загрузку файлов и игр обеспечит M.2 SSD-накопитель емкостью 1 ТБ. Все это установлено на материнскую плату с чипсетом B660M и запитывается блоком питания на 550 Ватт 80+ Silver.

Самое то для соревновательных или нетребовательных одиночных игр в FullHD на высоких графических настройках. ПК также подойдет для стриминга и базовой работы в приложениях по созданию креативного контента: 2D-графика, обработка и редактирование фото, несложный видеомонтаж.

Как стать участником конкурса?

Условия участия просты:

нужно подписаться на официальный паблик HYPERPC ВКонтакте;

поделиться закрепленной записью у себя на странице;

присутствовать на стриме YouTube-канала HYPERPC 1-го октября.

Подарки будут разыгрываться случайным образом, а с главным победителем свяжутся в прямом эфире! По ссылке можно подробнее ознакомиться с информацией о проведении конкурса, а также полюбоваться призовым компьютером.

Желаем всем удачи!

О компании-организаторе

HYPERPC – российская компания-лидер по производству премиальных компьютерных систем. Была основана в 2009 году Красильниковым Александром и за время своего существования на рынке изготовила более 25 000 компьютеров и ноутбуков.

Компания является официальным партнером известных технологических брендов NVIDIA, Intel, Microsoft.

HYPERPC занимается развитием компьютерного спорта в России и СНГ, предоставляя техническую поддержку для проведения популярных киберспортивных турниров РФ: Epicenter CS:GO 2020, Warface Open Cup: Season XV, Epicenter Major DOTA 2 2019 и др.

Учавствуйте и вы обязательно победите в розыгрыше!