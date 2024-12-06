HyperOS 2 начала выходить на устройства POCO

Компания Xiaomi выпустила обновление HyperOS 2 для моделей POCO M6 Pro 5G и Redmi 12 5G, известной под кодовым названием Sky. Это важный момент, так как это первое обновление HyperOS 2 для устройств POCO.

На данный момент обновление доступно для Mi Pilots в Индии, с прошивкой OS2.0.3.0.VMWINXM. Ожидается, что в ближайшее время оно станет доступно и в других регионах.

HyperOS 2 предлагает множество новых функций, включая оптимизацию производительности и улучшенное взаимодействие с пользовательским интерфейсом, а также лучшую интеграцию с экосистемой.