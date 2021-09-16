HyperCharge может зарядить аккумулятор телефона Xiaomi 11T Pro всего за 17 минут

Ожидание зарядки телефона у розетки — не самое интересное, и китайская техническая компания Xiaomi облегчает эту проблему, выпустив телефон 11T Pro, который может похвастаться быстрой зарядкой на 120 Вт для полного заряда его 5000 мАч. всего за 17 минут.

Телефон 11T Pro — первый телефон, который будет выпущен во всем мире с технологией Xiaomi HyperCharge мощностью 120 Вт — менее мощным вариантом прототипа проводной и беспроводной системы зарядки, который мы видели еще в мае. В этой производственной версии батарея телефона емкостью 5000 мАч полностью разряжается всего за 17 минут, что дает пользователям больше времени вдали от розетки между зарядками.

Это тоже неплохой исполнитель, оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon 888 с поддержкой до 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, а также 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED Dolby Vision с разрешением 2400 x 1800 пикселей и частотой дискретизации касания 480 Гц и 120-дюймовым дисплеем. Частота обновления Гц и широкоугольная основная камера на 108 МП вокруг задней панели.

Этот модуль основной камеры увенчан объективом F1.75 и дополнен 8-мегапиксельным сверхшироким объективом с полем обзора 120 градусов и 5-мегапиксельным телеобъективом / макрообъективом с 2-кратным увеличением. Создатели мобильного контента, без сомнения, будут приветствовать в телефоне режимы AI Cinema одним щелчком мыши, возможности записи 8K и поддержку HDR10 +. Между тем, одержимые селфи могут использовать модуль камеры с дырочками на 16 МБ на передней панели.

В другом месте 11T Pro работает под управлением ОС Xiaomi MIUI 12.5, основанной на Android 11, имеет мобильную связь 5G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, два слота для SIM-карт, динамики Dolby Atmos со звуком Harman Kardon и считыватель отпечатков пальцев сбоку. Ожидается, что эта модель поступит в продажу в конце этого месяца по стартовой цене 649 евро (~ 760 долларов США).

Xiaomi также анонсировала двух новых членов семейства 11-й серии вместе с 11T Pro — 11T и 11 Lite 5G NE. 11T разделяет многие функции с 11T Pro, но оснащен процессором MediaTek Dimensity 1200-Ultra, поддерживающим до 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, аккумулятор емкостью 5000 мАч дополняется 67-проводным зарядным устройством для по-прежнему впечатляющее время от нуля до 100 процентов — 36 минут, а динамики Dolby Atmos не настраиваются Harman Kardon. Эта модель стоит от 499 евро (585 долларов США).

11 Lite 5G NE может похвастаться тонким обхватом 6,81 мм, который изгибается до 1,88 мм сверху и по бокам и весит 158 г (5,5 унции). Он оснащен 6,55-дюймовым дисплеем AMOLED с поддержкой 10-битного TrueColor и Dolby Vision, оснащен чипом Snapdragon 778G 5G с объемом до 8 ГБ или оперативной памятью и 256 ГБ памяти, оснащен основной камерой на 64 МП8. -MP сверхширокоугольный, телеобъектив / макросъемка 5 МП, а также аккумулятор на 4250 мАч с зарядкой 33 Вт. Цены начинаются от 369 евро (435 долларов США).