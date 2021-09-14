Главная » Новости » Интернет

Huawei зарегистрировала новую торговую марку Huawei Glide Keyboard для смартфонов и планшетов

На чтение 2 мин Просмотров 13 Опубликовано

Huawei недавно подала заявку на регистрацию нового товарного знака. Это «клавиатура Glide Keyboard», зарегистрированная для смартфонов и планшетов. Компания подала заявку на патент в EUIPO (Ведомство интеллектуальной собственности Европейского Союза).

Торговая марка была обнаружена LetsGoDigital, которая обнаружила, что она была подана в категорию Class 9. В ее описании говорилось, что это «компьютерная клавиатура; планшет; крышка клавиатуры; проекционная клавиатура; клавиатура мобильного телефона; центральный процессор (ЦП) ». Исходя из этого, мы можем предположить, что это форма клавиатуры и планшетов с скользящей поверхностью, предполагающей возможный механизм выдвижения клавиатуры. С другой стороны, наиболее примечательным аспектом описания было слово «проекционная клавиатура».

Huawei зарегистрировала новую торговую марку Huawei Glide Keyboard для смартфонов и планшетов

Именно здесь товарный знак становится интересным, поскольку он предполагает, что китайский технический гигант может работать над виртуальной клавиатурой, которую можно проецировать с помощью лазерных лучей. Другими словами, пользователи будут иметь в своем распоряжении полноценную клавиатуру без необходимости носить физическую клавиатуру, что может быть особенно полезно при путешествии налегке. К сожалению, более подробные сведения об этом товарном знаке в настоящее время неизвестны, и мы можем только делать предположения относительно его назначения. Так что оставайтесь с нами, поскольку мы будем предоставлять обновления, если появятся заметные изменения, касающиеся этой технологии.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ASTERA