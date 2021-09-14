Huawei зарегистрировала новую торговую марку Huawei Glide Keyboard для смартфонов и планшетов

Huawei недавно подала заявку на регистрацию нового товарного знака. Это «клавиатура Glide Keyboard», зарегистрированная для смартфонов и планшетов. Компания подала заявку на патент в EUIPO (Ведомство интеллектуальной собственности Европейского Союза).

Торговая марка была обнаружена LetsGoDigital, которая обнаружила, что она была подана в категорию Class 9. В ее описании говорилось, что это «компьютерная клавиатура; планшет; крышка клавиатуры; проекционная клавиатура; клавиатура мобильного телефона; центральный процессор (ЦП) ». Исходя из этого, мы можем предположить, что это форма клавиатуры и планшетов с скользящей поверхностью, предполагающей возможный механизм выдвижения клавиатуры. С другой стороны, наиболее примечательным аспектом описания было слово «проекционная клавиатура».

Именно здесь товарный знак становится интересным, поскольку он предполагает, что китайский технический гигант может работать над виртуальной клавиатурой, которую можно проецировать с помощью лазерных лучей. Другими словами, пользователи будут иметь в своем распоряжении полноценную клавиатуру без необходимости носить физическую клавиатуру, что может быть особенно полезно при путешествии налегке. К сожалению, более подробные сведения об этом товарном знаке в настоящее время неизвестны, и мы можем только делать предположения относительно его назначения. Так что оставайтесь с нами, поскольку мы будем предоставлять обновления, если появятся заметные изменения, касающиеся этой технологии.