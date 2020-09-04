Huawei запустит восемь новых типов товара под брендом Mate

Huawei использует брендинг Mate для своих флагманских смартфонов, выпускаемых во второй половине каждого года, ноутбуков, планшетов и даже складных устройств. Еще в мае компания зарегистрировала товарные знаки на «Mate Watch» и «Mate Pod». Уже в следующем месяце умные часы с этой маркой, по слухам, дебютируют вместе с серией Mate 40. Теперь компания использует бренд Mate для еще восьми категорий продуктов.

Хотя будущее Huawei на данный момент неопределенно, компания продолжает выпускать новые продукты, а также регистрировать патенты и торговые марки. Кроме того, он расширяет свою экосистему и даже разрабатывает собственную операционную систему под названием HarmonyOS .

Следовательно, неудивительно узнать, что компания зарегистрировала товарные знаки Mate для восьми категорий продуктов. Пользователь @RODENT950 поделился этой информацией в Твиттере, и вот эти товарные знаки:

MateVR

MateRobot

MateRouter

MateAR

MateBand

MateRing

MateHome

MateAuto

Обычно Huawei использует брендинг Mate для своих премиальных устройств. Но, следуя товарным знакам, компания может использовать его для всех своих будущих продуктов. Другими словами, Mate может стать тем, чем является для Samsung Galaxy .

С другой стороны, это всего лишь товарные знаки, которые компании время от времени подают. Не все из них используются для конечного продукта, как патенты на дизайн.