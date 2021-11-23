Huawei запустит новые продукты в следующем месяце

Huawei, стремясь вернуть часть утраченной доли рынка, планирует провести в декабре мероприятие по запуску продуктов, на котором китайский гигант представит ряд устройств, в том числе раскладывающийся складной смартфон под названием Huawei Mate V.

Хотя точная дата запуска еще не известна, в новом отчете, поступившем от консультанта Weibo, утверждается, что компания может выпускать умные часы, экраны, очки Bluetooth и некоторые другие продукты с поддержкой мониторинга артериального давления в это предстоящее событие.

Пока что среди всех этих типов продуктов известны названия только двух продуктов — Huawei Mate V для складывающегося откидного смартфона и Huawei Watch D для умных часов.

Технические характеристики Mate V, а также детали его дизайна в настоящее время неизвестны. Ранее сообщалось, что Huawei работает над складным телефоном с дизайном раскладушки, аналогичным Samsung Galaxy Z Flip3 . Однако нет никакой связи, соединяющей эту раскладушку с Mate V, запуск которого ожидается в следующем квартале. Время покажет, одно это или два разных устройства.

Источник — Astera.