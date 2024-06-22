Huawei запустит бета-версию HarmonyOS NEXT для ограниченного числа пользователей

Huawei на своей конференции для разработчиков объявила о выходе новой операционной системы HarmonyOS NEXT. Она будет следующей версией операционной системы HUAWEI и не будет совместима с Android-приложениями.

HarmonyOS NEXT обещает лучшую производительность и меньшее потребление энергии по сравнению с предыдущей версией.

Устройства Huawei, которые смогут принять участие в тестировании бета-версии, включают модели, такие как Huawei Mate 60, Mate 60 Pro, Mate 60 RS | ULTIMATE DESIGN, Mate 60 Pro+, Mate X5, Mate X5 Collector’s Edition, MatePad Pro 13.2 и MatePad Pro 13.2 Collector’s Edition.

Однако доступ к бета-версии будет ограничен всего 3000 обычным пользователям, и пока что тестирование ориентировано только на китайский рынок.

В будущем планируется расширить поддержку HarmonyOS NEXT на большее количество устройств, включая смартфоны серии Pura 70 и nova 12, а также смарт-часы и беспроводные наушники. Полноценный релиз HarmonyOS NEXT запланирован на четвёртый квартал текущего года.