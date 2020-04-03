Huawei запустила спецпредложение в рамках услуги «Ремонт с доставкой»

Крупнейшие производители смартфонов в России запустили новую услугу, которая начала действовать после введения карантина из-за COVID-19.

Так, китайские бренды Huawei, Honor и корейская Samsung начали сервисные смартфоны доставлять бесплатно.

У Huawei новая услуга получила название «Ремонт с доставкой» и она действует по всей России.

С 3 апреля по 31 мая текущего года доставка курьером от клиента до сервисного центра и обратно будет бесплатной.

Причем Huawei обещает продлить срок гарантии на смартфоны, у которых гарантия закончится в период с 28 марта по 31 мая.

Samsung также будет бесплатно забирать и отправлять на сервис смартфоны, а еще будет предоставлен дополнительный месяц гарантии.

У Samsung бесплатная доставка будет действовать только в ряде городов.