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Huawei запустила серию смарт-телевизоров Smart Screen S5 от 45 тыс. рублей

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Серия smart screen S5 от Huawei теперь доступна для предварительной продажи в Китае. Эти умные телевизоры предлагают дополнительные версии с диагоналями 55, 65 и 75 дюймов по стартовой цене от 3499 юаней или около 45 тыс. рублей.

Huawei запустила серию смарт-телевизоров Smart Screen S5 от 45 тыс. рублей

Главной особенностью Huawei Smart screen S5 является проекционный экран Super 4K с высоким качеством изображения Honghu 144 Гц.

Устройство также оснащено камерой искусственного интеллекта и встроенным чипом собственной разработки Honghu, включающим dual A73 и dual A53 ядра. Операционная система HarmonyOS 4.2 обеспечивает плавную и удобную работу с телевизором.

Huawei запустила серию смарт-телевизоров Smart Screen S5 от 45 тыс. рублей

Huawei Smart screen S5 имеет 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, а также поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi. Также имеются интерфейсы USB 3.0 и HDMI 2.1 с поддержкой 4K разрешения при частоте обновления 120 Гц.

Одной из важных особенностей аппарата является звуковая система. 75-дюймовая версия оснащена 4 динамиками, поддерживающими адаптивную регулировку громкости, в то время как остальные версии имеют 2 динамика.

Корпус Huawei Smart screen S5 выполнен из цельной стальной пластины, а экран занимает 98% лицевой панели.

 

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