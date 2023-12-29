Huawei запустила предпродажи серии наушников FreeBuds Pro 3 в честь Года Дракона

Huawei недавно представила специальное коллекционное издание популярных беспроводных наушников FreeBuds Pro 3 в честь Года Дракона. Год Дракона является значимым годом в китайском зодиаке и ассоциируется с силой, мощью и удачей. Драконы также являются символами стойкости и преобразования.

Коллекционное издание FreeBuds Pro 3 Year of the Dragon демонстрирует уникальный дизайн с изображением стилизованного китайского дракона, известного как Xianglong. Кроме того, наушники оснащены дышащим светом, который освещает глаз дракона при открытии коробки.

При подключении к устройству наушники отображают эксклюзивное всплывающее окно с изображением Xianglong. Телефоны серии Huawei Mate60 или Mate X5 даже имеют специальную золотую наклейку «Lossless».

FreeBuds Pro 3 обладают суперчувствительным акустическим двойным блоком с твитером на основе магнитного массива Halbach и супермагнитным вуфером диаметром 11 мм. Huawei утверждает, что наушники обеспечивают басы до 14 Гц и высокие частоты до 48 кГц.

Кроме того, наушники оснащены технологией Spatial Audio 2.0, которая использует алгоритм моделирования пространства высокого разрешения для повышения точности воспроизведения на 40 градусов и снижения задержки на 25%.

Они также оснащены технологией Huawei Smart Dynamic Noise Cancellation 3.0, которая точно определяет и вычисляет шумы внутри и снаружи уха в реальном времени, динамически настраивая эффект шумоподавления в соответствии с окружающей обстановкой.

FreeBuds Pro 3 обеспечивают до 33 часов воспроизведения музыки, имеют защиту от пыли и брызг в соответствии с классом защиты IP54 и предлагают такие интеллектуальные функции, как офлайн-поиск, плавное подключение к нескольким устройствам и умное вещание.

Новинки уже доступны для предзаказа в Китае, а «живые» продажи будут запущены 1 января 2024 года по цене 1 499 юаней или около 19 тыс. рублей.