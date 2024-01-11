Главная » Новости

Huawei запускает тестирование HarmonyOS 4 для смарт-часов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Китайская компания Huawei уже активно распространяет собственную операционную систему на смартфоны, а недавно стало известно, что запускается тестирование ОС для смарт-часов, которые уже были выпущены.

Программа бета-тестирования ряда умных часов будет запущена в ближайшее время, сообщает портал gizmochina, опубликовав список устройств, которые будут участниками тестирования и будущего обновления.

Среди таковых Huawei Watch Buds (SGA-B19), Huawie Watch GT 3 46 мм (JPT-B19, JPT-B29), Huawei Watch GT 3 42 мм (MIL-B19), Huawei Watch GT 3 Pro 46 мм (ODN-B19), Huawei Watch GT 3 Porsche Design (ODN-B19), Huawei Watch GT 3 Pro 43 мм (FRG-B19),

Коллекционное издание Huawei Watch GT 3 Pro (FRG-B19), Huawei Watch GT Runner (B19, B29) и Huawei Watch GT 3 Pro.

Но отмечается, что устаревшие устройства получат новую HarmonyOS 4 только на территории Китая, о планах распространять ОС на других рынках пока не сообщается.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.