Huawei запускает тестирование HarmonyOS 4 для смарт-часов

Китайская компания Huawei уже активно распространяет собственную операционную систему на смартфоны, а недавно стало известно, что запускается тестирование ОС для смарт-часов, которые уже были выпущены.

Программа бета-тестирования ряда умных часов будет запущена в ближайшее время, сообщает портал gizmochina, опубликовав список устройств, которые будут участниками тестирования и будущего обновления.

Среди таковых Huawei Watch Buds (SGA-B19), Huawie Watch GT 3 46 мм (JPT-B19, JPT-B29), Huawei Watch GT 3 42 мм (MIL-B19), Huawei Watch GT 3 Pro 46 мм (ODN-B19), Huawei Watch GT 3 Porsche Design (ODN-B19), Huawei Watch GT 3 Pro 43 мм (FRG-B19),

Коллекционное издание Huawei Watch GT 3 Pro (FRG-B19), Huawei Watch GT Runner (B19, B29) и Huawei Watch GT 3 Pro.

Но отмечается, что устаревшие устройства получат новую HarmonyOS 4 только на территории Китая, о планах распространять ОС на других рынках пока не сообщается.