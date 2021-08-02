Huawei запускает пользовательские темы для смартфонов серии P50

Несколько дней назад китайский гигант Huawei официально выпустил флагманские смартфоны серии P50 как первые телефоны компании с предустановленной операционной системой HarmonyOS вместо Android, но они поддерживают приложения Android.

Теперь, спустя несколько дней после официального анонса новых смартфонов, Huawei официально запустила пользовательские темы для телефонов серии P50, которые, как утверждает компания, вдохновлены драгоценными камнями и ароматами.

Бренд выпустил четыре темы — «Янтарный кристалл», «Лунное серебро», «Лунно-синий» и «Розовый порошок». Все эти новые темы можно загрузить на смартфоны серии Huawei P50 с помощью приложения Huawei Theme.

Хотя темы доступны бесплатно для моделей Huawei P50, компания также запустила их для других моделей в качестве платной загрузки. Темы совместимы с сериями Huawei Mate40, Mate30, P40, Nova8. Примечательно, что для использования этих тем на телефонах должна быть установлена ​​HarmonyOS 2.0.

Huawei P50 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем FHD + OLED с частотой обновления 90 Гц, а модель Pro поставляется с 6,6-дюймовым экраном FHD + OLED с частотой обновления 120 Гц. Оба телефона работают на базе Qualcomm Snapdragon 888 SoC с модемом 4G. Также есть модель на базе Kirin 9000, которая также ограничена подключением к сети 4G.

Стандартная модель имеет основную камеру 50MP f / 1.8 RGB, сверхширокоугольную камеру 13MP f / 2.2 и телеобъектив 12MP f / 3.4 с оптической стабилизацией изображения. На лицевой стороне находится 13-мегапиксельная камера f / 2.4, которая находится внутри отверстия в дисплее.

С другой стороны, модель Pro оснащена 50-мегапиксельным датчиком f / 1.8 RGB с оптической стабилизацией изображения и черно-белым сенсором 40 мегапикселей f / 1.6, в сочетании со сверхширокоугольной камерой 13 мегапикселей f / 2.2 и телеобъективом на 64 мегапикселя f / 3.5 с оптической стабилизацией изображения. Также есть фронтальная камера 13MP f / 2.4 с поддержкой автофокуса и системой защиты от сотрясения AIS.

Huawei P50 питается от аккумулятора емкостью 4100 мАч, а Huawei P50 Pro питается от аккумулятора емкостью 4360 мАч. Оба они поддерживают технологию быстрой зарядки мощностью 66 Вт, но только модель Pro поддерживает беспроводную зарядку.

Источник — Astera.