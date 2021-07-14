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Huawei запускает новый MateBook D 15 в Великобритании с процессором Intel 11-го поколения

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Huawei только что выпустила новый ноутбук в Великобритании. Этот ноутбук — MateBook D 15, который поставляется с новейшими процессорами Intel 11-го поколения и представляет собой тонкий и легкий ноутбук, ориентированный на производительность.

Huawei запускает новый MateBook D 15 в Великобритании с процессором Intel 11-го поколения

Спереди новый ноутбук оснащен 15-дюймовой антибликовой панелью FHD IPS, которая соответствует дизайну FullView китайского технологического гиганта. Благодаря этому он предлагает пользователям 87-процентное соотношение экрана к телу и соотношение сторон 16: 9. Кроме того, дисплей также прошел сертификацию TÜV Rheinland Low Blue Light и Flicker Free, что позволяет ему сделать просмотр более комфортным для пользователя и снизить нагрузку на глаза при длительном использовании.

Под капотом MateBook D 15 поставляется с процессором Intel Core i5 11-го поколения, который основан на 10-нм технологии SuperFin. Это четырехъядерный процессор со встроенной графикой Intel Iris Xe. Что касается памяти, он содержит до 16 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR4 в паре с 512 ГБ хранилища NVMe SSD. Устройство также оснащено вентиляторами Huawei Shark Fin, которые позволяют ноутбуку лучше контролировать свои термические характеристики во время интенсивных рабочих нагрузок.

Huawei запускает новый MateBook D 15 в Великобритании с процессором Intel 11-го поколения

Другие примечательные особенности включают поддержку стандарта Wi-Fi 6, сканер отпечатков пальцев на кнопке питания, утопленную камеру и даже поддержку быстрой зарядки SuperCharge. На данный момент MateBook D 15 доступен в Великобритании по стартовой цене 749,99 фунтов стерлингов (примерно 1040 долларов США). Ноутбук в настоящее время доступен на официальном веб-сайте Huawei UK Store вместе с другими авторизованными розничными продавцами.

Источник — Astera.

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