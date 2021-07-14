Huawei только что выпустила новый ноутбук в Великобритании. Этот ноутбук — MateBook D 15, который поставляется с новейшими процессорами Intel 11-го поколения и представляет собой тонкий и легкий ноутбук, ориентированный на производительность.

Спереди новый ноутбук оснащен 15-дюймовой антибликовой панелью FHD IPS, которая соответствует дизайну FullView китайского технологического гиганта. Благодаря этому он предлагает пользователям 87-процентное соотношение экрана к телу и соотношение сторон 16: 9. Кроме того, дисплей также прошел сертификацию TÜV Rheinland Low Blue Light и Flicker Free, что позволяет ему сделать просмотр более комфортным для пользователя и снизить нагрузку на глаза при длительном использовании.

Под капотом MateBook D 15 поставляется с процессором Intel Core i5 11-го поколения, который основан на 10-нм технологии SuperFin. Это четырехъядерный процессор со встроенной графикой Intel Iris Xe. Что касается памяти, он содержит до 16 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR4 в паре с 512 ГБ хранилища NVMe SSD. Устройство также оснащено вентиляторами Huawei Shark Fin, которые позволяют ноутбуку лучше контролировать свои термические характеристики во время интенсивных рабочих нагрузок.

Другие примечательные особенности включают поддержку стандарта Wi-Fi 6, сканер отпечатков пальцев на кнопке питания, утопленную камеру и даже поддержку быстрой зарядки SuperCharge. На данный момент MateBook D 15 доступен в Великобритании по стартовой цене 749,99 фунтов стерлингов (примерно 1040 долларов США). Ноутбук в настоящее время доступен на официальном веб-сайте Huawei UK Store вместе с другими авторизованными розничными продавцами.

Источник — Astera.