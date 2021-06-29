Huawei запускает новые продукты и решения 5G на MWC 2021

Ранее на этой неделе Huawei представила серию новых продуктов 5G и связанных решений на Mobile World Congress 2021 (MWC) в Барселоне. Продукты входили в план «1+N» и были направлены на расширение существующего портфеля сетевых технологий.

Во время конференции китайский телекоммуникационный гигант заявил, что он объединил свои передовые алгоритмы и технологии вместе со сверхширокополосной радиосвязью, чтобы запустить единственный в отрасли продукт Massive MIMO. Он поддерживает 64T64R и полосу пропускания 400 МГц и, как заявляет бренд, является первым в своем роде в мире. Новый продукт также поддерживает весь диапазон C, что позволит операторам развернуть свой многосегментный спектр всего на одном модуле, чтобы сократить количество устройств.

Кроме того, Huawei также подчеркнула, что массивный MIMO 64T64R также является самым легким в своем роде. Компания также продемонстрировала, что это легкая базовая станция, которая проста в установке и даже занимает меньше места, что способствует более низкой стоимости ее строительства. Один модуль весит всего 19 кг и может быть установлен одним человеком, при этом обеспечивая высокую производительность. Другим примечательным аспектом нового продукта 5G является то, что это единственное в отрасли решение A+P 64T, а также единственное устройство, которое поддерживает три низких и три средних диапазона.

Это решение также является единственным коммерческим массовым MIMO FDD на рынке. Ян Чаобинь, президент линейки беспроводных продуктов Huawei, заявил: «Выпуская эту серию, мы стремимся внедрить технологию с множеством антенн во всех сценариях и диапазонах. Некоторые продукты в составе решений уникальны и помогут операторам эффективно развертывать сети 5G и обеспечивать первоклассный опыт. Huawei будет работать с глобальными партнерами, чтобы внедрять инновации и делиться преимуществами 5G со всеми».

Источник — Astera.