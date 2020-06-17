Huawei запатентовала смартфон без основной камеры

В базе Национального управления интеллектуальной собственности Китая обнаружили новый патент от компании Huawei.

На патентном изображении продемонстрирован новый смартфон, особенностью которого стало отсутствие основной камеры.

На задней панели этого аппарат не присутствует ни одного модуля камеры. Некоторые специалисты предположили, что в этом случае речь может идти о модели Huawei Mate 40.

Впрочем, в патенте акцент был сделан на пользовательский интерфейс для камеры, где есть возможность переносить кнопки управления экрана на боковую часть.

Фронтальная камера у модели есть и она двойная, а модули расположены посередине.

Что касается основной камеры, то возможно китайский производитель работает над инновационной камерой, которая способна быть незаметной.