Новый смартфон засветился в Сети на патентных изображениях, где показали, какие решения производитель намерен использовать в смартфонах в будущем.

Так, Huawei запатентовал смартфон с подэкранной и крестообразной камерами в новом дизайне.

На первых изображениях, созданных LetsGoDigital на основе патентов, аппарат имеет три датчика изображения и светодиодную вспышку.

Они расположены крестообразно и могут располагаться в разных частях задней панели – в верхней части справа, слева или посередине.

Также в таком устройстве предусмотрен 3,5 мм разъем для наушников.

Еще одной особенностью запатентованного смартфона является подэкранная камера, которая скоро появится во многих современных устройствах.