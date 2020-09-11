Huawei запатентовал смартфон с круговым дисплеем, похожим на Mi MIX Alpha

Производители смартфонов придумывают новые конструкции, чтобы их устройства выделялись из общей массы. Хотя некоторые дизайны предназначены для лучшего взаимодействия с пользователем, некоторые представляют собой просто концепции, демонстрирующие возможности компании.

Один из самых уникальных дизайнов смартфонов был представлен Xiaomi в прошлом году в виде концептуального смартфона Mi MIX Alpha. Теперь Huawei также запатентовала дизайн смартфона с аналогичным дизайном кругового дисплея, сообщает LetsGoDigital.

Телефон, представленный в заявке на патент, кажется похожим на Huawei Mate X, но вместо того, чтобы быть складным смартфоном, он оснащен круговым дисплеем, который простирается от лицевой стороны к задней.

Однако, в отличие от передней панели, задняя часть телефона не полностью закрыта дисплеем. Панель дисплея на задней панели составляет 60-70 процентов пространства, а остальное используется для установки с тремя камерами.

Когда дело доходит до инноваций, Huawei является одним из ведущих брендов смартфонов. Он был одним из первых, кто выпустил коммерческий складной смартфон и, как сообщается, работает над его преемником, который может стать официальным в этом году.

Но учитывая текущую ситуацию, когда Huawei не может закупить необходимые компоненты из-за санкций США, еще неизвестно, действительно ли китайский гигант планирует начать работу над этим смартфоном с универсальным дисплеем.