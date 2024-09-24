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Huawei заняла самую большую долю на рынке смарт-телевизоров премиум-класса в КНР

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24 сентября председатель потребительской бизнес-группы Huawei Ю Чэндун сообщил, что компания занимает лидирующую позицию на китайском рынке смарт-телевизоров премиум-класса. Huawei также активно конкурирует в сегментах телефонов, планшетов и ПК.

По его словам, доля продаж смарт-телевизоров Huawei в премиум-сегменте составляет около 42,3%. Этот сегмент включает устройства стоимостью от 20 000 до 30 000 юаней. В частности, компания занимает 42,3% поставок в ценовом сегменте выше 20 000 юаней и 48,2% в сегменте свыше 30 000 юаней. В целом, чистая рекомендованная стоимость продукции Huawei в Китае достигает 76%.

Ю Чэндун отметил, что смарт-телевизоры Huawei пользуются большой популярностью среди потребителей высокого класса и продолжают модернизироваться за счет новых чипов и функций.

Одним из последних примеров является смарт-телевизор V5 Max с диагональю 110 дюймов, который является самым большим устройством с интеллектуальным экраном от Huawei. Он оснащен различными функциями и обновленными спецификациями, что делает его конкурентоспособным на рынке.

Huawei заняла самую большую долю на рынке смарт-телевизоров премиум-класса в КНР

Источник: huaweicentral

 

 

Huawei
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