HUAWEI заметно нарастила мировые поставки смарт-часов

Умные часы продолжают привлекать внимание потребителей, и последний отчет аналитической компании Canalys подтверждает интересные тенденции на рынке. В первом квартале 2024 года HUAWEI смогла не только укрепить свой статус лидера на китайском рынке, но и обогнать Apple по темпам роста на мировой арене.

Несмотря на то, что Apple все еще занимает первое место в мировых отгрузках умных часов с долей рынка 18%, компания столкнулась со снижением на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Xiaomi заняла второе место, захватив 15% рынка благодаря росту поставок на 38%. Однако наиболее впечатляющий рост продемонстрировала HUAWEI, увеличив объем отгрузок на 46% и заняв 13% общего объема рынка.

Samsung занимает четвертое место в мировом рейтинге с долей рынка 7% и ростом на 4%, тогда как пятую позицию занял индийский бренд Noise.

На китайском рынке HUAWEI заняла первое место как по объемам отгрузок, так и по темпам роста, оба показателя составляют 38%. Xiaomi продемонстрировала рост в 22% и заняла 15% рынка.

Бренд XTC попал в тройку лидеров, поставив 9% от общего объема смарт-часов. Apple и Honor, занимающие четвертое и пятое места, снизили объем отгрузок в Китае по сравнению с прошлым годом на 18% и 31% соответственно.