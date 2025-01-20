Huawei заметно лидирует на рынке складных телефонов в Китае

Исследование компании IDC показало, что в 2024 году на рынке складных телефонов в Китае наблюдается как рост, так и трудности.

Huawei, выпустившая модели Mate X6 и Mate XT Ultimate, занимает почти 50% рынка, оставаясь лидером. Honor и Vivo следуют за ней с 20,6% и 11,1% соответственно, благодаря успешным линейкам продуктов, таким как X Fold 3. Xiaomi занимает четвертое место с 7,4% после выпуска своего первого складного смартфона.

Хотя в 2024 году Oppo не выпустила новых моделей, она всё равно удерживает 5,3% рынка благодаря положительным отзывам пользователей. В то же время Samsung, хотя и является мировым лидером в производстве складных устройств, не смогла занять значимую долю на конкурентном китайском рынке.

Поставки складных телефонов в 2024 году составили 9,17 миллиона единиц, что на 30,8% больше, чем в прошлом году. Однако в четвертом квартале наблюдалось снижение на 9,6% по сравнению с предыдущими периодами.

Несмотря на улучшения в дизайне и функциональности, высокие цены и ограничения по долговечности остаются препятствиями для широкой аудитории.

Тем временем рынок смартфонов в Китае восстановился, достигнув 286 миллионов поставок, что на 5,6% больше по сравнению с прошлым годом.

Это связано с высоким спросом на функции искусственного интеллекта и улучшенные дисплеи. Ожидается, что в 2025 году новые субсидии от правительства стимулируют дальнейший рост.

Аналитики считают, что производители должны находить баланс между краткосрочной выгодой и устойчивым развитием, чтобы избежать снижения спроса в будущем.