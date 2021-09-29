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Huawei Watch Fit New может появиться 18 октября на европейских рынках

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Недавно Huawei представила в Китае Watch Fit New с впечатляющими функциями, такими как мониторинг кислорода в крови, платежи NFC и до 97 спортивных режимов. Теперь Huawei Watch Fit New, похоже, направляется в Европу, поскольку популярный типстер сообщил точную дату запуска в Европу.

По словам Роланда Квандта , Huawei Watch Fit New выйдет в Европе в следующем месяце. Типстер сообщает, что он может быть запущен 18 октября с функцией NFC. Что ж, чтобы придать вес совету, Huawei уже создала целевую страницу для умных часов на своем портале в Германии.

Кроме того, аналитик предполагает, что умные часы будут стоить 129 евро. Если верить, то они будут аналогичны китайской цене в 799 юаней (~ 124 доллара). В Китае он представлен в четырех цветовых вариантах: черный обсидиан, красный грейпфрут, синий остров и розовая вишня. Мы ожидаем, что эти варианты цвета также появятся на европейских рынках.

Huawei Watch Fit New является преемником прошлогодних Watch Fit и имеет больше спортивных режимов. Часы Fit New оснащены 1,64-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 280 x 456 пикселей. Он имеет 300 циферблатов и 97 спортивных режимов. Новым дополнением к существующим спортивным режимам является счетчик скакалки.

Он имеет круглосуточный датчик пульса и контроля кислорода в крови, датчик контроля стресса и отслеживание менструального цикла. Умные часы поддерживают функцию платежей NFC и получают оповещения о звонках и SMS.

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