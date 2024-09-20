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Huawei Watch D2 получили встроенный мониторинг артериального давления

Автор На чтение 2 мин Просмотров 32 Опубликовано

Huawei провела глобальное мероприятие, на котором анонсировала новые носимые устройства и планшеты. Среди новинок оказались часы D2, которые являются преемниками модели Watch D и предлагают встроенный мониторинг артериального давления.

Huawei Watch D2 получили встроенный мониторинг артериального давления

Huawei утверждает, что новые часы обеспечивают более высокую точность и имеют более элегантный дизайн. Основной особенностью является амбулаторный мониторинг артериального давления, который позволяет отслеживать показатели в режиме 24/7. Часы оснащены надувным ремешком, который напоминает традиционные манжеты и обеспечивает надежное измерение давления.

Внутри манжеты есть специальная подушка, которая надувается для снятия показаний в заданные промежутки времени. Часы могут автоматически измерять давление в различных положениях — стоя, сидя или полулежа — а также отслеживать показатели сна.

Huawei Watch D2 получили встроенный мониторинг артериального давления

Watch D2 получили одобрение медицинских органов в Китае и Европе на функцию мониторинга артериального давления. Кроме этого, они предлагают анализ ЭКГ, уровень кислорода в крови (SpO2), частоту сердечных сокращений, уровень стресса и температуру кожи с помощью системы Huawei TruSense.

На экране с диагональю 1,82 дюйма и разрешением 2.5D можно просматривать данные о здоровье и маршруты с GPS. Часы будут доступны в черном и золотом цветах с ремешками из фтороэластомера или кожи.

Цена на Watch D2 останется на уровне предыдущей модели — 399 евро или 41 200 рублей.

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