Huawei Watch D с функцией мониторинга артериального давления планируются запустить в декабре 2021 года

Похоже, инвестиции китайской технологической компании Huawei в исследования и разработки умных носимых устройств в огромной степени окупаются. На этой неделе компания представила свою крупнейшую исследовательскую лабораторию, специализирующуюся на тестировании и разработке носимых устройств, которые станут огромными жемчужинами здоровья и фитнеса. Информатор сообщил, что в декабре компания Huawei представит свои умные часы Watch D, обеспечивающие мониторинг артериального давления.

Умные часы, которые предлагают мониторинг артериального давления, могут изменить правила игры в мониторинг артериального давления человека. Он обязательно предоставит массу данных в реальном времени, которые могут подтолкнуть к новым исследованиям в понимании этого явления.

Из-за сложностей, связанных с получением точных и надежных показаний артериального давления, существует всего несколько умных носимых устройств, которые предлагают мониторинг артериального давления. В поддержку предстоящего по слухам выпуска Watch D с функцией мониторинга артериального давления компания Huawei недавно получила сертификацию носимого устройства, которое контролирует артериальное давление.

Предполагаемые промо-изображения Huawei Watch D были размещены на Weibo, и на них изображено устройство, мало похожее на предыдущие носимые устройства Huawei. Часы D имеют прямоугольный дизайн с прямоугольным дисплеем и двумя кнопками на правой стороне умных часов.

Неясно, насколько успешно Huawei получила необходимые сертификаты для Watch D за пределами Китая. Подробная информация о ценах на Huawei Watch D также пока не известна. В настоящее время Huawei не получила никакой реакции на просочившуюся информацию о Watch 5.