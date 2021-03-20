Huawei выпустит в 2021 году продвинутые смартфоны Nova 9 на базе Kirin 990E

Huawei в 2021 году выпустит серию смартфонов Nova 9 на базе фирменных процессоров Kirin.

По данным источника, производитель серию разрабатывает на процессорах Kirin 990E.

Этот чип создан на ядрах Cortex-A76 и Cortex-A55, графический ускоритель будет использоваться Mali-G76.

Предположительно, серия Nova 9 будет состоять из двух моделей — Nova 9 и Nova 9 Pro.

Эти смартфоны должны получить экраны с высокой частотой обновления и поддержку 5G.

Презентация Nova 9 должна пройти в четвертом квартале 2021 года. Про смартфоны подробностей пока нет, но до презентации инсайдеры их обязательно раскроют.

Напомним, Huawei намерена в текущем году до Harmony OS обновить около 200 млн смартфонов.