Huawei выпустит «умные» часы Mate Watch с HarmonyOS

Huawei зарегистрировала новую торговую марку под названием Mate Watch. Под этим названием будут продаваться смарт-часы и по данным инсайдеров, для них адаптируют операционную систему HarmonyOS.

Напомним, в основе HarmonyOS лежит ядро Linux. Эта ОС была разработана специально для устройств Huawei, но пока ее используют только в телевизорах компании.

Ранее сообщалось, что ее адаптируют для другой продукции компании, включая ноутбуки и смартфоны.

Что касается смарт-часов Mate Watch, то их могут представить одновременно с флагманской серией Mate 40.

Источник пишет, что часы получат HarmonyOS 2.0. Сейчас китайская компания во всех своих смарт-часах использует Huawei Lite OS.