Huawei выпустит свой новый настольный компьютер в конце этого месяца

Китайский гигант Huawei, который в настоящее время работает над стратегиями по поддержанию своего бизнеса на плаву, готовится выпустить на рынок новое устройство к концу этого года. Предполагается, что продукт будет настольным компьютером.

Согласно отчету , будущий настольный компьютер от Huawei будет оснащен собственным чипсетом Kunpeng 920, а также графическим процессором от AMD, который, как показывает утечка, может быть Radeon R7 430.

Сообщается, что устройство будет оснащено 23,8-дюймовым дисплеем и может быть предназначено для использования в бизнесе. Хотя точный продукт еще не известен, это мог быть тот же компьютер, который ранее был пропущен .

Предыдущие утечки указывают на то, что устройство может содержать 8 ГБ оперативной памяти DDR4-2666 и 256 ГБ SSD. Также ожидается, что он будет иметь оптический привод, клавиатуру, мышь, блок питания 180 Вт и собственную операционную систему Kylin.

Чипсет Huawei HiSilicon Kunpeng 920 производится по 7-нм техпроцессу и основан на архитектуре ARM, запущенной еще в 2019 году. Он предлагает высокую производительность и, как правило, предназначен для сборки рабочих станций или более крупных серверных приложений.

Китайский гигант, который уже присутствует в категории ноутбуков со своими Huawei, а также устройствами под брендом Honor, на некоторое время планирует войти в категорию настольных ПК и мониторов . Будет интересно увидеть, как Huawei будет конкурировать в этой сфере с такими компаниями, как HP и Dell.