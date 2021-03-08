Huawei выпустит новые телевизоры с разрешением 4К и 8К

Huawei уже пару лет выпускает телевизоры, а в первом полугодии 2021 года китайский производитель обновит модельный ряд, а также выпустит новые модели.

Источник написал, что в марте выйдет доступная модель телевизора от Huawei, причем она будет самой дешевой в модельном ряду.

Будущая новинка войдет в линейку А, и она будет конкурировать с 55-дюймовой моделью от Xiaomi.

Позже появятся телевизоры серий X, S и V. Среди них будет версия с 8К экраном.

Предположительно такой телевизор будет относиться к Х-серии. Стоит отметить, что сейчас самые дешевые телевизоры от Huawei относятся к S-серии.