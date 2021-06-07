Huawei выпустит быструю зарядку для смартфонов мощностью 135 Вт

Производители смартфонов пока не могут решить проблему автономности устройств, поэтому сейчас каждая компания старается выпустить собственную быструю зарядку, способную заряжать аппараты за рекордное время.

Недавно Xiaomi продемонстрировала зарядку, которая за 8 минут может зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч. Подобное решение готовит и компания Huawei.

По данным сетевого информатора, китайский производитель скоро покажет блок питания мощностью 135 Вт, причем им можно будет заряжать не только смартфоны, но также и ноутбуки от Huawei.

Зарядка будет использовать разъем USB-C, а сам адаптер получит только белое исполнение корпуса.

Фирменная зарядка будет поддерживать протоколы PD, DCP, QC2.0, QC4, FCP, SCP, а также ряд других. Сроки выхода 135 Вт зарядки пока не раскрывают.