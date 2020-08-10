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Huawei выпустит беспроводные наушники MateBuds для Mate 40

10.08.2020 15:40

Похоже китайская компания решила разработать и выпустить беспроводные наушники, предназначенные исключительно для флагманских смартфонов серии Mate 40.
Такой вывод сделали зарубежные специалисты, обнаружив во Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) документ на торговую марку MateBuds, которая была зарегистрирована компанией Huawei.

Под этим брендом, как следует из документа, могут выпускаться различного типа наушники.

Предполагается, что MateBuds будут представлять собой беспроводные наушники, которые придут на смену FreeBuds. Их презентация ожидается наряду с флагманскими смартфонами Mate 40.

Huawei выпустит беспроводные наушники MateBuds для Mate 40

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